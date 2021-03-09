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Зеленский считает, что украинский язык полностью защищен

Комментариев: 7
По его словам, вопрос языка сейчас не актуален.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

В Украине один государственный язык – украинский, и он полностью защищен. Такое заявление на форуме “Украина 30“ сделал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему некоторые нардепы от “Слуги народа“ пытаются изменить закон о языке, сообщает “РБК-Украина“.

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По словам Зеленского, люди, которые поднимают вопрос языка, хотят “хайпануть“, и из-за этого могут быть плохие последствия.

“Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен“, - сказал президент.

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Он добавил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех граждан, в том числе в языковом вопросе.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине в ближайшее время начнет работать Центр противодействия дезинформации. По его словам, в будущем украинский Центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.

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Теги: Украина, украинский язык, Владимир Зеленский, Зеленский
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Комментариев (7)
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verbion    09.03.2021, 13:09
Оценка:  -23
verbion
Ну для тех 10% с запукры которым они постоянно пользуется, может и защищён
WTF4wtf    09.03.2021, 13:22
Оценка:  +2
WTF4wtf
Ты не устало скакать постоянно,
упоротое нацистское быдло оккупантов из раши?
ГyнВсемогущий    09.03.2021, 12:59
Оценка:  -22
ГyнВсемогущий
Клоун-крыс просто выпрашивает чтобы ему в его крысиную харю плевали абсолютно все.И"патриоты",и нормальные граждане.И эта его крысиная мечта уже сейчас вполне осуществима!))))))))))))))
WTF2wtf    09.03.2021, 13:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах ты перелогинилось,
шизоидное быдло антиукраинское???
sjsdsa    09.03.2021, 12:47
Оценка:  -23
sjsdsa
Для полной защиты всем носителям этого, так называемого "языка" его нужно засунуть по глубжев одно место и никогда не доставать его оттуда.
Путин-Xyйло    09.03.2021, 12:50
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Твой язык из дупла и не вынимается! Продолжай
WTF2wtf    09.03.2021, 12:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Упоротое нацистское быдло-говномет оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй скакать ...
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