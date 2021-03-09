Зеленский считает, что украинский язык полностью защищен

По его словам, вопрос языка сейчас не актуален.

В Украине один государственный язык – украинский, и он полностью защищен. Такое заявление на форуме “Украина 30“ сделал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему некоторые нардепы от “Слуги народа“ пытаются изменить закон о языке, сообщает “РБК-Украина“.

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По словам Зеленского, люди, которые поднимают вопрос языка, хотят “хайпануть“, и из-за этого могут быть плохие последствия.

“Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен“, - сказал президент.

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Он добавил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех граждан, в том числе в языковом вопросе.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине в ближайшее время начнет работать Центр противодействия дезинформации. По его словам, в будущем украинский Центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.