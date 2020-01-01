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Тепло придет в конце недели: Синоптик предупредила о морозах до -15

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Холодно будет на севере и северо-востоке.
Тепло придет в конце недели: Синоптик предупредила о морозах до -15
Тепло придет в конце недели: Синоптик предупредила о морозах до -15
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о морозах, которые будут наблюдаться на территории Украины в среду, 10 марта. О том, когда ждать потепления, специалист сообщила на своей странице в Facebook.

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Так, по словам Диденко, 10 марта сильных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, умеренным. Ночью столбики термометров опустятся и будут показывать от -5 до -10 градусов. На севере и северо-востоке может похолодать до -15 градусов.

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Днем 10 марта ожидается -3 – +3. На Закарпатье воздух прогреется до +6 градусов. Что касается Киева, то там ожидается сухая и прохладная погода. Температура днем поднимется до 0-2 градусов тепла, а ночью опустится до -8 градусов.

Карта погоды
Карта погоды
Наталья Диденко / Facebook

Наталья Диденко также объяснила, что потепление придет в Украину в конце недели. Вместе с ним на территорию страны придут осадки в виде дождей.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел снегопад.

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Теги: погода, мороз, температура, потепление, синоптик, Украина
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