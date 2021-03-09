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В Запорожье в Женский день застрелилась женщина

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Правоохранители изучают обстоятельства самоубийства жительницы Запорожья.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/sumypolice

В Запорожье полицейские расследуют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, застрелилась из пистолета своего мужа. Об этом пишет ТСН со ссылкой на пресс-службу запорожской полиции.

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Трагедия произошла днем 8 марта.

“В 14 часов в Запорожское районное управление полиции поступило сообщение о том, что у себя дома по улице Зерновой совершила суицид 48-летняя женщина. Она осуществила себе выстрел в голову из пистолета своего мужа“, - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, женщина находилась в подавленном состоянии, поэтому полицейские возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) УК с пометкой “самоубийство“.

Напомним, во Львове мужчина расстрелял прохожего и убил себя. Пострадавшему удалось выжить, он в реанимации.

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Теги: самоубийство, Запорожье
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    09.03.2021, 13:27
Оценка:  -21
Свидома-Погань
Не от хорошей жизни.
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