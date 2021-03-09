В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за "мизерной пенсии"

Спасатели успели потушить огонь.

В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд. Женщина объяснила свой поступок тем, что она недовольна своей “мизерной пенсией“. Подробности передает “Думская“.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в 07:01. Пожилая одесситка облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Пожар успели потушить. Пенсионерка объяснила прибывшей на место происшествия полиции, что решила поджечь Пенсионный фонд из-за недовольства своей “мизерной пенсией“.

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Правоохранители изъяли у бабушки бутылку, в которой были остатки горючего вещества. Информация о том, будут ли привлекать ее к уголовной ответственности, пока не сообщалась.

Ранее стало известно, что на Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей.