Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за "мизерной пенсии"

Комментариев: 1
Спасатели успели потушить огонь.
В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за "мизерной пенсии"
В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за "мизерной пенсии"
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд. Женщина объяснила свой поступок тем, что она недовольна своей “мизерной пенсией“. Подробности передает “Думская“.

Читай также: Второй раз за месяц: в столичном парке обнаружили труп женщины

По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в 07:01. Пожилая одесситка облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Пожар успели потушить. Пенсионерка объяснила прибывшей на место происшествия полиции, что решила поджечь Пенсионный фонд из-за недовольства своей “мизерной пенсией“.

Читай также: Расстрелял прохожего и убил себя: Подробности трагедии во Львове

Правоохранители изъяли у бабушки бутылку, в которой были остатки горючего вещества. Информация о том, будут ли привлекать ее к уголовной ответственности, пока не сообщалась.

Ранее стало известно, что на Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей.

Поделись:
Теги: пенсия, Пенсионный фонд, бабушка, пенсионерка, полиция, поджог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Свидома-Погань    09.03.2021, 13:26
Оценка:  -20
Свидома-Погань
Бабушка не виновата, это срана такая.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь