Тарас Шевченко оказался мировым рекордсменом: в МИД сообщили детали

Главный поэт Украины попал в Книгу рекордов.

Тарас Шевченко является мировым рекордсменом по числу установленных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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“В день рождения великого Кобзаря у нас особый подарок – Министерство иностранных дел Украины получило мировой рекорд по количеству установленных ему памятников“, - говорится в опубликованном ролике.

По данным МИД, сегодня за пределами Украины насчитывается 99 памятников Тарасу Шевченко, установленных в 44 странах мира. При этом еще 1068 памятников установлены непосредственно в Украине.

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Как отметили в дипломатическом ведомстве, информацию о памятниках Кобзарю дипломаты проверяли весь прошедший год. Рекорд официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса.

“Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина – там, где мы живем, разговариваем нашим языком, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы“, - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Шевченко. Президентская чета почтила память выдающегося украинца.