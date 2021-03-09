Памятник Шевченко на Прикарпатье обезглавила пьяная молодежь

Полиция работает с двумя 18-летними гражданами.

Памятник Тарасу Шевченко на Прикарпатье обезглавила пьяная молодежь. Обвиняемым грозит до 4 лет тюрьмы. Об этом сообщил представитель ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Леонид Гончарук на брифинге.

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По его словам, участники преступления были установлены. В данный момент правоохранители работают с двумя 18-летними гражданами. Считается, что они повредили памятник Тарасу Шевченко в состоянии алкогольного опьянения.

“Была компания, распивали алкогольные напитки и видно что-то пошло не так“, – рассказал Гончарук.

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Он также уточнил, что сейчас правоохранители решают вопрос об уведомлении молодым людям о подозрении по статье “хулиганство“. Обвиняемым грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.