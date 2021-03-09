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Памятник Шевченко на Прикарпатье обезглавила пьяная молодежь

Комментариев: 4
Полиция работает с двумя 18-летними гражданами.
Памятник Шевченко на Прикарпатье обезглавила пьяная молодежь
Руслан Марцинкив / Facebook

Памятник Тарасу Шевченко на Прикарпатье обезглавила пьяная молодежь. Обвиняемым грозит до 4 лет тюрьмы. Об этом сообщил представитель ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Леонид Гончарук на брифинге.

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По его словам, участники преступления были установлены. В данный момент правоохранители работают с двумя 18-летними гражданами. Считается, что они повредили памятник Тарасу Шевченко в состоянии алкогольного опьянения.

“Была компания, распивали алкогольные напитки и видно что-то пошло не так“, – рассказал Гончарук.

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Он также уточнил, что сейчас правоохранители решают вопрос об уведомлении молодым людям о подозрении по статье “хулиганство“. Обвиняемым грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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Теги: памятник, Тарас Шевченко, молодежь, полиция, тюрьма
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    09.03.2021, 15:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вместе с водной приходит и "русский мир".
MNI1957    09.03.2021, 14:37
Оценка:  +2
MNI1957
пьяная молодёжь,в переводе-рагуль активист
ЫЫР69    09.03.2021, 14:43
Оценка:  -20
ЫЫР69
сейчас тебя вафельная белка пластинкой по брюкве.......
sjsdsa    09.03.2021, 13:50
Оценка:  -20
sjsdsa
рОгулям нужно на законодательном уровне дать возможность громить памятники и закрепить это суверенное право в Конституции для всех участников "Святого майдана".
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