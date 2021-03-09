В РФ целые подразделения занимаются кибератаками на Украину – СБУ

Российские спецлсужбы активно вовлечены в кибер-войну против Украины.

Российские спецслужбы имеют в своем составе подразделения, которые заняты исключительно подрывной деятельностью против Украины. Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время форума “Украина 30“, сообщает Радио Свобода.

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“Есть определенные подразделения, специализация которых – именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плату, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит“, - сказал Витюк.

По его словам, СБУ располагает доказательствами, что Россия координирует деятельность организаций, которые проводят кибератаки на информационные ресурсы официальных структур в Украине.

Напомним, президент Зеленский анонсировал, что в Украине в ближайшее время начнет работать Центр противодействия дезинформации.