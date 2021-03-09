Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ целые подразделения занимаются кибератаками на Украину – СБУ

Комментариев: 2
Российские спецлсужбы активно вовлечены в кибер-войну против Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Российские спецслужбы имеют в своем составе подразделения, которые заняты исключительно подрывной деятельностью против Украины. Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время форума “Украина 30“, сообщает Радио Свобода.

Читай также: Украинским школьникам будут преподавать “информационную гигиену“

“Есть определенные подразделения, специализация которых – именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плату, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит“, - сказал Витюк.

По его словам, СБУ располагает доказательствами, что Россия координирует деятельность организаций, которые проводят кибератаки на информационные ресурсы официальных структур в Украине.

Напомним, президент Зеленский анонсировал, что в Украине в ближайшее время начнет работать Центр противодействия дезинформации.

Поделись:
Теги: СБУ, Россия, кибератака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.03.2021, 14:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мы заметили. Спасибо.
Путин-Xyйло    09.03.2021, 14:02
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Свидома-Погань, ГyнВсемогущий и куча другой кацапской херни с бессмысленным набором букв вместо ник-нейма.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь