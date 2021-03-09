В городе протестовали около 50 представителей малого бизнеса.

Несмотря на "красный" карантин, в Черновцах откроется крупный рынок Кадр из видео

Несмотря на “красный“ карантин и тяжелую ситуацию с коронавирусом, в Черновцах откроется крупный рынок. Об этом сообщил мэр Роман Кличук на акции протеста местных бизнесменов.

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Политик объяснил, что еще на прошедшей неделе мэрия обратилась к областной комиссии с просьбой разъяснить, распространяются ли ограничения “красной“ зоны карантина на рынки смешанного типа.

Ответа мэрия не получила, потому было решено со среды, 10 марта, разрешить работу непродовольственных секторов Калиновского рынка, отметил градоначальник.

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Примечательно, что во вторник, 9 марта, в Черновцах под стенами горсовета митинговали местные предприниматели. Около 50 человек требовали ослабить карантинные ограничения.

В это же время в Черновицкой области действует “красный“ карантин из-за тяжелой ситуации с COVID-19. В регионе превышен показатель госпитализаций (99,8 на 100 тыс населения при норме в 60). Загруженность кроватей с кислородом зафиксирована на уровне в 53,2%.