В Италии в честь дня рождения Шевченко открыли ему памятник

В торжественном мероприятии поучаствовал мэр столицы Виталий Кличко.

В итальянской Флоренции, городе-побратиме Киева 9 марта открыли памятник Тарасу Шевченко.

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Об этом рассказал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко, показав фото и видео с места событий.

Городской голова уточнил, что лично поучаствовал в мероприятии, посетив церемонию открытия.

Сегодня, в день рождения Кобзаря случилось символическое событие. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы, наконец-то, реализовали этот проект, над которым вместе работали несколько лет, - отметил Кличко.

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Мэр столицы уточнил, что монумент установили в центре Флоренции, недалеко от всемирно известного кафедрального собора Santa Maria del Fiore. Локацией для него стала площадь перед одной из самых больших библиотек Biblioteca delle Oblate.

Теперь туристы со всего мира, посещая Флоренцию после пандемии, будут видеть кусочек украинской истории и культуры, - написал киевский градоначальник.

Известно, что автор изваяния – украинский скульптор Олег Пинчук. Памятник изготовили на средства меценатов, он является подарком Киева городу-побратиму в Италии.

Во Флоренции появился памятник Тарасу Шевченко 0:00 / 00:30

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Шевченко оказался мировым рекордсменом, в МИД сообщили детали.

