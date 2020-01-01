"Последствия есть": Зеленский о связи санкций и обстрелов на Донбассе

Президент не хочет напрямую связывать эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука.

После введения санкций против трех телеканалов Тараса Козака и против нардепа Виктора Медведчука ситуация на Донбассе ухудшилась, но связывать эти два факта не нужно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме “Украина 30“, отвечая на вопрос о возможной взаимосвязи указанных событий.

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“Мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит “, - сказал Зеленский.

По словам президента, на ближайшую среду запланированы переговоры об усилении контроля за ситуацией на Донбассе. По итогам этих переговоров будут сделаны соответствующие выводы.

Напомним, Кравчук сообщил, от чего зависит эскалация на линии соприкосновения. Россия должна почувствовать реальное объединенное дипломатическое давление со всех сторон, считает Кравчук.