Водитель влетела в столб и здание.

На Волыни пьяная 18-летняя девушка на иномарке и без прав устроила ДТП Полиция / Facebook

На Волыни 18-летняя девушка на иномарке устроила ДТП. В момент аварии она была пьяной и без прав. Подробности передает пресс-служба областного управления полиции.

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В сообщении указывается, что ДТП произошло в Ковеле во вторник, 9 марта. Во время движения девушка не выбрала безопасную скорость и не учла обстановку на дороге, в результате чего влетела в столб и здание.

Во время общения с 18-летним водителем полиция обнаружила у нее признаки алкогольного опьянения. Изо рта девушки пахло алкоголем, была нарушена координация движений и речь. Заключение врача показало, что в ее крови содержалось 1,36 промилле алкоголя.

Примечательно, что у девушки также не было права управлять автомобилем, так как она не получала водительское удостоверение необходимой для этого категории.

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По факту случившегося правоохранители возбудили уголовные дела по статье “управление в состоянии опьянения“, “нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств“ и “управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством".

Стоит также отметить, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве 8 марта спасатели вызволяли девушку, закованную в ошейник.