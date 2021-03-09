Зеленский решил вернуть молодежь в села

Президент намерен повторить опыт восстановления сел, полученный на Донбассе.

В украинском селе будет восстановлена инфраструктура и появятся новые рабочие места, что поможет вдохнуть новую жизнь в сельские населенные пункты. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на форуме “Украина 30“, сообщает президентская пресс-служба.

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По словам главы государства, молодежь покидает деревни из-за отсутствия работы. Это в свою очередь ведет к упадку инфраструктуры сельских населенных пунктов, поскольку людям старшего, к примеру, не нужны школы и садики. Исправить эту ситуацию должен проект “Новое село“.

“Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной – четыре года“, - заявил Зеленский.

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Президент рассказал, что первый такой опыт Украина получила при восстановлении инфраструктуры вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там появились центры админуслуг, банковские и почтовые отделения, магазины, аптеки.

По мнению Зеленского, на примере этих КПВВ понятно, какие услуги работают, а чего не хватает и нужно добавить. В частности, нужны информационные центры, зоны отдыха, детские площадки.

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Отдельно разрабатывается программа экономического развития села, в частности поддержки малых фермерских хозяйств и программа развития животноводства.

“Считаю, что мы поднимем эту реформу. Надо много денег, но у нас большое желание“, - заявил Зеленский.

Напомним, о запуске программы “Новое село“ Зеленский впервые сообщил на прошлой неделе.