Зеленский требует ускорить вакцинацию от СOVID

К вакцинации могут привлечь мобильные бригады МВД.

Президент Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине и предлагает привлечь для этого мобильные бригады разных ведомств. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Зеленского, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства заявил, что власть должна предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании обратил внимание на то, что нужно плотней работать с главами Областных государственных администраций.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые могут участвовать в проведении вакцинации.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 9 марта 2021 года было подтверждено 1 410 061 случай СOVID-19. Выздоровели 1 199 229 человек, а 27 204 – умерли.