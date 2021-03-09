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Зеленский требует ускорить вакцинацию от СOVID

Комментариев: 1
К вакцинации могут привлечь мобильные бригады МВД.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине и предлагает привлечь для этого мобильные бригады разных ведомств. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Зеленского, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства заявил, что власть должна предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании обратил внимание на то, что нужно плотней работать с главами Областных государственных администраций.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые могут участвовать в проведении вакцинации.

Напомним, что с  начала пандемии в Украине по состоянию на утро 9 марта 2021 года было подтверждено 1 410 061 случай СOVID-19. Выздоровели 1 199 229 человек, а 27 204 – умерли.

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, вакцинация, коронавирус, СOVID-19, Максим Степанов, Арсен Аваков
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Комментариев (1)
ГунВсемогущий    09.03.2021, 16:20
Оценка:  -20
ГунВсемогущий
Клоун,тебя с твоими подельниками,а также представителей предыдущей власти нужно вакцинировать внутривенно"вакциной"из Индии,которая на 100% состоит из яда королевской кобры.Болеть навсегда перестанете,твари!)))))))))))
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