Мальчику диагностировали "отравление".

Под Днепром 9-классник наглотался таблеток и запил их алкоголем depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Под Днепром 9-классник наглотался таблеток, после чего запил их алкоголем. Парня госпитализировали. Подробности передает “Днепр Час“.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в Никополе в понедельник, 8 марта, вечером. Мальчика нашли возле одного из домов с признаками отравления. Его госпитализировали в местную больницу.

Врачам удалось спасти школьника. Оказалось, что он наглотался таблеток и запил их алкоголем. Причина данного поступка пока неизвестна.

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Как сообщили СМИ, ссылаясь на правоохранителей, мальчик жил со своей бабушкой. Его маму лишили родительских прав.

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