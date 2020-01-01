Возле Киева на АЗС женщина-кассир отбилась от грабителей, - СМИ

Налетчиков ищет полиция.

Попытка разбойного нападения произошла на автозаправочной станции Мотто, что на Броварской объездной дороге у Киева.

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Об этом сообщил в Телеграм Киев Оперативный.

СМИ уточняет, что грабителей было двое, они были одеты во что-то черное. Сначала злоумышленники подбежали к заправщику. Они угрожали ему пистолетом, распылили в глаза газовый баллончик, а после хомутами связали руки.

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Потом бандиты направились к женщине-кассиру и пытались то же самое сделать и с ней, требуя деньги из кассы. Женщина начала сопротивляться и кричать. В итоге, по данным паблика, видимо, испугавшись, что ее услышат, налетчики скрылись. Их ищут правоохранители.

Напомним, ранее мы также писали, что в Северодонецке мужчина с ножом напал на полицейского.

