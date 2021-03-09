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В Харькове псевдо-активисты рэкетировали ассенизаторов

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Под предлогом защиты прав граждан "общественная организация" взимала "дань" с бизнесменов.
В Харькове псевдо-активисты рэкетировали ассенизаторов
© mvs.gov.ua
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В Харькове псевдо-активисты рэкетировали ассенизаторов
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В Харькове полицейские задержали участников группировки, взимавшей “дань“ с местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Банду организовал основатель одной из общественных организаций города. Злоумышленники промышляли тем, что вымогали деньги с предпринимателей, которые предоставляют услуги по вывозу жидких отходов.

По данным правоохранителей, преступная группа прикрывалась якобы защитой прав граждан и борьбой с произволом.

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“За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять “таксу“ до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности“, - рассказали в МВД.

По данным предварительного расследования, общий доход группировки ежемесячно составлял 20 000 грн. При передаче очередного транша в сумме 18 тысяч гривен бандитов задержали бойцы КОРДа. В целом за три последних месяца они получили от ассенизаторов 60 тысяч грн.

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В ходе последовавших обысков у фигурантов изъяты 47 тысяч гривен, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянный корпус РПГ, GPS-трекеры, черновые бухгалтерские записи.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Двух подозреваемых суд отправил под стражу.

Напомним, на Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей. Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.

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Теги: банда, вымогательство, Харьков
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 16:07
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
"..общий доход группировки ежемесячно составлял 20 000 грн" Пипец, какие крутые бандиты
ГунВсемогущий    09.03.2021, 15:39
Оценка:  -22
ГунВсемогущий
Псевдо-активистов не бывает.Это самые что ни на есть настоящие активисты.До 2014-го года не было понятия"активисты".Были лишь бандиты.Сейчас же они стали называть себя"активистами".
sjsdsa    09.03.2021, 15:43
Оценка:  -22
sjsdsa
100%, активисты.- это уменьшительно ласкательное от слова бандиты ))))
WTF2wtf    09.03.2021, 16:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это пишет штатное быдло иностранных оккупантов и военных преступников из раши, разграбивших весь оккупированный росией Донбасс ...
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