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"Пуля прошила голову навылет": Известно состояние раненного бойца ВСУ

Комментариев: 7
Солдат находится в реанимации.
"Пуля прошила голову навылет": Известно состояние раненного бойца ВСУ
"Пуля прошила голову навылет": Известно состояние раненного бойца ВСУ
Сергей Рыженко / Facebook

Врачи смогли стабилизировать состояние 32-летнего бойца ВСУ, которого ранили в голову на Донбассе. В него стрелял вражеский снайпер. Подробности рассказал гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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Бойца Владислава ранили в пятницу, 5 марта, возле Красногоровки. Его сразу доставили в реанимационное отделение днепровской больницы. Солдат находился в коме.

“Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга“, – сказал Рыженко.

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По его словам, во время операции врачи удалили костные обломки и разрушенные участки мозга. Сейчас у военного парализована правая часть тела, но несмотря на повреждения, он может понимать речь и разговаривать.

К бойцу также вернулось сознание. Его состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет, подытожил главврач.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о связи между санкциями против трех телеканалов и обстрелами на Донбассе.

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Теги: солдат, боец, ВСУ, Донбасс, снайпер, врач, пуля
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Комментариев (10)
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Vixerunt    09.03.2021, 16:30
Оценка:  +2
Vixerunt
ГунВсемогущий--- глуп ты русский.
WTF2wtf    09.03.2021, 16:36
Оценка:  0
WTF2wtf
У гнилого быдла оккупантов из раши теперь типа "работа" такая за счет бюджета... конченые ублюдки, сродни гитлеровскому дерьму геббельсовскому.
россия ведет войну по прихоти одного ботоксного ублюдка, а безголовое быдло на этом типа "подабатывает" ... как и при гитлере
WTF2wtf    09.03.2021, 16:36
Оценка:  0
WTF2wtf
"подрабатывает"
ГунВсемогущий    09.03.2021, 15:59
Оценка:  -24
ГунВсемогущий
Снова"в голову навылет,но мозг не задет"?В темя входное?Молился что-ли Святому Педриле?))))))))))))
WTF2wtf    09.03.2021, 16:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тупой нацист путинский,
нахyй скачи ... упоротое быдло военных преступников из раши
don002    09.03.2021, 16:25
Оценка:  -3
don002
сектант-нацик молился кровавому пастору
WTF2wtf    09.03.2021, 16:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах ты скачешь постоянно, грязь многостаночная?????
Упоротое быдло нацистское ...
don002    09.03.2021, 16:31
Оценка:  -3
don002
я не майдаунутое животное чтобы скакать. И уж тем более не бандеровская нацистская мразь.
WTF2wtf    09.03.2021, 16:33
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупое вечноскачущее по аккаунтам нацистское быдло иностранных оккупантов и военных преступников из раши,
дорогу нахyй знаешь ... продолжай скакать, гниль многостаночная
don002    09.03.2021, 16:36
Оценка:  -1
don002
тварь фашистская, мне одного акка хватает таких нацистов как ты опускать.
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