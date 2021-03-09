"Пуля прошила голову навылет": Известно состояние раненного бойца ВСУ

Солдат находится в реанимации.

Врачи смогли стабилизировать состояние 32-летнего бойца ВСУ, которого ранили в голову на Донбассе. В него стрелял вражеский снайпер. Подробности рассказал гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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Бойца Владислава ранили в пятницу, 5 марта, возле Красногоровки. Его сразу доставили в реанимационное отделение днепровской больницы. Солдат находился в коме.

“Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга“, – сказал Рыженко.

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По его словам, во время операции врачи удалили костные обломки и разрушенные участки мозга. Сейчас у военного парализована правая часть тела, но несмотря на повреждения, он может понимать речь и разговаривать.

К бойцу также вернулось сознание. Его состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет, подытожил главврач.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о связи между санкциями против трех телеканалов и обстрелами на Донбассе.