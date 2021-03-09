В Запорожье 22-летний студент приторговывал наркотиками

Наркодельца задержала полиция.

В Запорожье 22-летний студент распространял наркотики.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Уточняется, что молодого человека заметили на ул. Лучевой, когда он делал закладки. Полицейские нашли у него 40 зип-пакетов с психотропным белым порошком, предположительно – “солью”. Вещество отправили на экспертизу.

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Студент уже успел сделать две закладки и показал полиции, где. Злоумышленника забрали в райотдел. Там он признался, что хранил наркотики и сбывал их, чтобы подзаработать.

Выяснилось, что наркобарон учится в местном вузе. Ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. Открыто уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали, что житель Запорожья ради развлечения “заминировал“ памятник.