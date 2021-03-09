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У боевиков на Донбассе стало больше снайперов, - разведка

Комментариев: 2
Также боевики оборудуют новые позиции для пулеметчиков.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/UkrdelegationTCG/

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики вдоль линии соприкосновения оборудуют дополнительные позиции для пулеметчиков и увеличили количество снайперов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

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Также пророссийские боевики оборудуют дополнительные позиции для противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество минометов и артиллерии, пополняют боезапас в подразделениях на передовых позициях.

В ГУР отметили, что боевики обстреливают позиции ВСУ, чаще всего ночью, для нанесения потерь украинским военнослужащим и для провоцирования ответного огня, чтобы потом обвинить Украину в нарушении договоренностей от 22 июля 2020 года.

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Напомним, 5 марта в районе Красногоровки снайпер боевиков ранил в голову 32-летнего военнослужащего ВСУ. Сейчас он находится в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Врачи смогли стабилизировать его состояние.

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Теги: Операция объединенных сил, Донбасс, боевики, снайперы, Минобороны Украины, ВСУ
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    09.03.2021, 16:18
Оценка:  +4
WTF2wtf
Сейчас сами боевики путинские пишут,
что из россии денег больше на войну дали и они снова "вагнеровцев" на Донбасс типа привлекли, кроме всего прочего путинского дерьма ...
Vixerunt    09.03.2021, 16:24
Оценка:  +1
Vixerunt
это месть за то что каналы медведчука закрыли.
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