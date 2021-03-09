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Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Комментариев: 2
Партию китайской вакцины наша страна может получить до конца марта.
Вакцина компании Sinovac
Вакцина компании Sinovac
EPA/UPG

Украина одобрила применение вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Первую партию китайской вакцины от коронавируса наша страна может получить до конца марта.

Ранее компания “Лекхим“, украинский партнер Sinovac, заявила, что первая партия вакцины может быть доставлена до 15 марта. Соглашение подписано на 5 млн доз, в том числе 1,9 млн доз по схеме государственных закупок.

Sinovac уже просрочил изначально оговоренные сроки доставки препарата и, согласно контракту, будет оштрафован.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. На данный момент привито только 19 118 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса и предложил привлечь для этого мобильные бригады разных ведомств. МВД уже подготовило 50 мобильных бригад, которые могут участвовать в проведении вакцинации.

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Теги: Украина, вакцина, коронавирус, Владимир Зеленский, вакцинация
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Комментариев (2)
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Michael2811    09.03.2021, 16:57
Оценка:  -22
Michael2811
Зрада!!!!!!!Китай-коммунистическа я страна! У них и флаг красный и звёзды на нём. Зрада!!!!
Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 17:14
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Ты лучше раскажи нам, Микля, какого хрена ты сбежал из коммунистического рая в Израиль? Почему предал серпасто-молоткастый?
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