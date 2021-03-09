Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Партию китайской вакцины наша страна может получить до конца марта.

Украина одобрила применение вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Первую партию китайской вакцины от коронавируса наша страна может получить до конца марта.

Ранее компания “Лекхим“, украинский партнер Sinovac, заявила, что первая партия вакцины может быть доставлена до 15 марта. Соглашение подписано на 5 млн доз, в том числе 1,9 млн доз по схеме государственных закупок.

Sinovac уже просрочил изначально оговоренные сроки доставки препарата и, согласно контракту, будет оштрафован.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. На данный момент привито только 19 118 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса и предложил привлечь для этого мобильные бригады разных ведомств. МВД уже подготовило 50 мобильных бригад, которые могут участвовать в проведении вакцинации.