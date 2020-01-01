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Львов стоит на пороге локдауна, - Садовый

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Крупнейший город западной части страны подошел вплотную к жесткому карантину.
Во Львове могут ввести локдаун
Во Львове могут ввести локдаун
facebook.com/lviv.adm

Во Львове могу ввести локдаун на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба львовского горсовета со ссылкой на мэра Андрея Садового.

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Львовский градоначальник отметил, что в последнее время наблюдается стремительный рост заболеваемости заявил.

“Эта волна вируса очень агрессивна, ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения. По локдауну, поэтому думаю, что он вполне возможен“, - заявил Садовый.

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По его словам, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже рекомендовала перевести школы региона на дистанционное обучение. Город пока такое решение не принимал, но оно может быть принято в ближайшее время.

Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. ... Волна вируса постепенно заполняет Львовщину, поэтому мы на пороге непростых решений“, - сказал мэр Львова.

Напомним, ранее сообщалось, что в “красной зоне“ четыре области. Эпидемическая ситуация остается тяжелой.

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Теги: карантин, локдаун, Львов, Садовый
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