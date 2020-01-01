Харьковчанин угрожал убийством патрульным полицейским

По данному факту открыли уголовное дело.

В Харькове 26-летнему мужчине сообщили о подозрении в угрозе убийством патрульным полицейским, которые составили на него постановление за нарушение таможенных правил. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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По версии досудебного следствия, 24 февраля патрульные полицейские обнаружили нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации.

После составления постановления об административном правонарушении фигурант начал выражать несогласие с суммой штрафа и порвал копию постановления. Возник словесный конфликт, водитель стал угрожать убийством и насилием в отношении полицейских, а также их близких родственников.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины. Следствие продолжается.

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Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5019, который предусматривает запрет жаловаться Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) на деятельность президента, парламента, Кабинета министров и судей.