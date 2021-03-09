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Первый депутат привился вакциной Covishield: "Чувствую себя отлично"

Комментариев: 2
Политика вакцинировали остатками препарата.
Первый депутат привился вакциной Covishield: "Чувствую себя отлично"
Первый депутат привился вакциной Covishield: "Чувствую себя отлично"
Алексей Гончаренко / Telegram

Депутат Верховной Рады от “Европейской солидарности“ Алексей Гончаренко привился вакциной Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). Он стал первым нардепом, получившим препарат. О самочувствии политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Гончаренко, его вакцинировали в Одессе остатками медицинского препарата от коронавируса.

“Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов“, – написал депутат.

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Потому существует специальная программа. Остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации, если по какой-то причине люди из приоритетной группы отказываются, объяснил он.

Спустя некоторое время после получения прививки Гончаренко рассказал, что его самочувствие нормальное.

“Чувствую себя отлично, все хорошо… Вакцинированный и счастливый“, – написал политик.

Ранее сообщалось, что Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac.

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Теги: вакцина, прививка, депутат, Верховная Рада, AstraZeneca
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Комментариев (2)
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skh    09.03.2021, 17:59
Оценка:  -4
skh
АаааааааХаааааааа, это же Лёха Гончаренко, Это му можно не только остатки препарата колоть, ему хоть мочу ослиную коли - только в плюс )))) Ну теперь точно все чуМайданные рОгули попрут на вакцинацию ))))
Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 17:58
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Этот чувак за свою карьеру столько хозяев поменял, что ему даже CoviShit не страшен
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