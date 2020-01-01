В Запорожье рецидивист изнасиловал 13-летнюю сестру своей подруги

Ранее судимый гражданин может сесть еще на 15 лет за секс по принуждению.

В Запорожье полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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“7 марта в 23:30 в отделение полиции № 1 Запорожского районного управления полиции обратилась женщина 1999 года рождения, которая заявила, что в квартире по улице Оптимистической в ​​Заводском районе ее сожитель изнасиловал 13-летнюю сестру“, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что ранее судимый гражданин 1993 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали и уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За изнасилование школьницы фигуранту грозит до пятнадцати лет заключения.

Напомним, под Киевом азербайджанцы изнасиловали девушку. Потерпевшая заявила, что по ошибке села не в ту машину.