Не дал сигарету: На Одесчине сын пытался зарубить отца топором

Мужчина получил травмы и попал в больницу.

На Одесчине 26-летний мужчина пытался зарубить топором своего отца за то, что он не дал ему сигарету. Подробности конфликта передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. 55-летний местный житель попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался его 26-летний сын, которого полиция уже поместила под стражу на время следствия.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что попросил у отца сигарету. Услышав отказ, обвиняемый взял топор и ударил его по голове. Стоит отметить, что трагедия произошла, когда родственники употребляли алкоголь.

Фото места происшествия Нацполиция

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Как бы то ни было, по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье “покушение на убийство“. Сыну пострадавшего грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье рецидивист изнасиловал 13-летнюю сестру своей подруги.