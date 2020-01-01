В МВД заявили о массовой блокировке "групп смерти"

Правоохранители встревожены активностью групп в соцсетях, где подростков подстрекают к самовредительству.

Правоохранителям при содействии граждан удалось заблокировать работу десяти так называемых “групп смерти“ в Интернете. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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По данным ведомства, “группы смерти“ начали активно появляться в мае 2016 года. В них администраторы предлагали участникам, преимущественно детям, выполнять задания, потенциально опасные для здоровья и жизни.

“Была проведена большая работа по выявлению и блокированию работы таких групп, в которой приняли участие правоохранительные органы многих стран, в том числе и Украины. Эта работа продолжается постоянно“, - сообщили в МВД.

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Отмечается, что в конце февраля текущего года в социальных сетях и СМИ начала распространяться информация о якобы планируемом на начало марта массовом самоубийстве подростков. На этом фоне начали активно появляться новые “группы смерти“, особенно в мессенджере Telegram.

Правоохранители призвали пользователей чат-бота “СтопНаркотик“ принять участие в выявлении “группы смерти“, которые через Telegram распространяют информацию о способах суицида и подстрекают молодежь к опасному поведению. Благодаря активности граждан была заблокирована работа десятка таких “групп смерти“.

Напомним, в Кривом Роге девочка создала в соцсети “группу смерти“. Подросток в группе с 500 участниками давала задания и просила пользователей присылать фотоотчеты. 4 марта девочка хотела совершить самоубийство.