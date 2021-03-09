СБУ допросила Медведчука, а Порошенко не явился

Вопросы касались фактов из обнародованных аудиозаписей.

СБУ допросила народного депутата и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. О том, что следователи хотели узнать у политика, сообщили в пресс-службе ведомства, передает “РБК-Украина“.

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По имеющимся данным, допрос Медведчука проходил во вторник, 9 марта. Вопросы к депутату касались фактов, которые были упомянуты в опубликованных записях его разговора с Владиславом Сурковым. Последний занимал должность помощника президента РФ Владимира Путина.

Также сообщается, что СБУ в рамках указанного дела хотела допросить экс-президента Украины Петра Порошенко. Его вызывали на допрос дважды, но он не явился.

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Стоит отметить, что на пленках “Медведчука-Суркова“ записаны их телефонные разговоры 2014 года. Политики обсуждали поставки электроэнергии с задействованием российской компании, а также ее структуры во временно оккупированном Крыму.

В разговоре также поднималась тема обмена пленными. Бывший помощник Путина обещал помочь Медведчуку с обменом, а также называл боевиков “подопечными“.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о связи санкций против трех телеканалов с обстрелами на Донбассе.