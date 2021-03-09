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СБУ допросила Медведчука, а Порошенко не явился

Комментариев: 2
Вопросы касались фактов из обнародованных аудиозаписей.
СБУ допросила Медведчука, а Порошенко не явился
СБУ допросила Медведчука, а Порошенко не явился
УНИАН

СБУ допросила народного депутата и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. О том, что следователи хотели узнать у политика, сообщили в пресс-службе ведомства, передает “РБК-Украина“.

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По имеющимся данным, допрос Медведчука проходил во вторник, 9 марта. Вопросы к депутату касались фактов, которые были упомянуты в опубликованных записях его разговора с Владиславом Сурковым. Последний занимал должность помощника президента РФ Владимира Путина.

Также сообщается, что СБУ в рамках указанного дела хотела допросить экс-президента Украины Петра Порошенко. Его вызывали на допрос дважды, но он не явился.

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Стоит отметить, что на пленках “Медведчука-Суркова“ записаны их телефонные разговоры 2014 года. Политики обсуждали поставки электроэнергии с задействованием российской компании, а также ее структуры во временно оккупированном Крыму.

В разговоре также поднималась тема обмена пленными. Бывший помощник Путина обещал помочь Медведчуку с обменом, а также называл боевиков “подопечными“.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о связи санкций против трех телеканалов с обстрелами на Донбассе

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Теги: СБУ, Виктор Медведчук, Петр Порошенко, допрос, Крым
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Комментариев (2)
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КоляТашлинков    09.03.2021, 19:15
Оценка:  -23
КоляТашлинков
Медведчук ничего не боится,ибо он невиновен.А вот Пидоpoшенко"замазан"по- полной программе.В каком году закрылась его фабрика в Липецке,пополнявшая миллиардами рублей госбюджет России налогами?В 2017-м.А"вийня"с Россией началась в 2014-м... :-)
WTF2wtf    09.03.2021, 19:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес- Boxerogos- КудлатыйКыць- НеистовыйГун,
нахyй скачи,
шизоидный быдлоид оккупантов из раши ...
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