В Кропивницком прогремел взрыв в квартире

В результате взрыва возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание, семь человек были эвакуированы, двое пострадавших госпитализированы.

В Кропивницком в результате взрыва пострадали два человека ГСЧС

В Кропивницком в квартире девятиэтажного дома прогремел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 9 марта.

Сегодня в 19:52 спасателям поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Юрия Коваленко, 7.

"В результате взрыва возник пожар. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 м кв., в 20:40 - ликвидировано. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще семь граждан эвакуированы", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, что ранее под Харьковом во двор дома бросили гранату. Полиция выясняет обстоятельства взрыва на территории частного домовладения в Харьковской области.

Также сообщалось, что на Буковине в многоэтажном доме взорвалась граната. Во время ссоры двух мужчин один из них выхватил взрывное устройство и привел его в действие. Пострадала 51-летняя женщина.

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