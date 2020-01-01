План по Донбассу ждет одобрения Россией - Ермак

Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить РФ.

План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией - Ермак Пресс-служба президента Украины

Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе, но Россия его все еще не одобрила. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-дискуссии Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год, сообщает Укринформ во вторник, 9 марта.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал Ермак.

Чиновник добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

Ермак подчеркнул, что этот план является "очень сильным шагом", и его планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

Напомним, что ранее на Донбассе резко выросло число обстрелов. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм рядом с населенными пунктами Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное.

Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.

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