Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

План по Донбассу ждет одобрения Россией - Ермак

Комментариев: 0
Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить РФ.
План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией - Ермак
План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией - Ермак
Пресс-служба президента Украины

Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе, но Россия его все еще не одобрила. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-дискуссии Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год, сообщает Укринформ во вторник, 9 марта.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал Ермак.

Чиновник добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

Ермак подчеркнул, что этот план является "очень сильным шагом", и его планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

Напомним, что ранее на Донбассе резко выросло число обстрелов. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм рядом с населенными пунктами Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное.

Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, донбасс, Ермак, Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, Офис президента, Андрей Ермак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь