Возле Одессы пенсионер убил камнем соседского кота

Убив животное, пенсионер засунул его в полиэтиленовый пакет и хотел "выбросить или закопать".

Мужчина убил кота, якобы, потому что тот "гадил на его территории" Unsplash

В Одесской области, в правоохранительные органы с заявлением обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что его сосед у него на глазах убил его кота. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Главном управлении Национальной полиции.

Мужчина попросил принять меры к соседу.

По факту открыто производство по ч. 1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции № 2. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в пригороде Одессы - в микрорайоне, который местные жители называют "Царское село" (территория в курортной зоне). Мужчина убил кота, якобы, потому что тот "гадил на его территории".

Ранее одесские правоохранители открыли уголовное дело в отношении 57-летней женщины, которая жестоко убила своего кота.

На Одесчине женщина застрелила собаку и сбросила фото в чат села

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