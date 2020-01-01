Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ

Киев призвал Тегеран к полному и прозрачному расследованию обстоятельств трагедии с самолетом украинской авиакомпании.

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Украина присоединилась к совместному заявлению Британии, Канады и Швеции по уничтожению Ираном самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ. В заявлении говорится о том, что Иран преследует и запугивает некоторые семьи жертв катастрофы МАУ. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как отмечают в МИД, "Иран нарушает свои обязательства по правам человека, что является чрезвычайно тревожным".

"Это усугубляется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", - отметили в министерстве.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что специальные докладчики Совета ООН Агнес Калламар и Джаваид Рехман во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором изложили ряд серьезных обвинений и не получили на это письмо официальный ответ от иранской стороны.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв. Мы призываем Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии", - подытожили в МИД Украины.

Как известно, 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана был уничтожен самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили иранские военные. В результате ракетного удара погибли 176 человек.

Напомним, Украина передала Ирану замечания и предложения по отчету Тегерана о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), который был сбит по ошибке над иранской столицей в январе прошлого года.

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