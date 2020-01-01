Во Львове дети будут учиться в очном формате

В городе усилят работу мониторинговые мобильные бригады, которые будут следить за соблюдением норм карантина в учреждениях, налагать штрафы и составлять протоколы в случае нарушения норм.

Детские сады во Львове пока закрывать не планируют Unsplash

Во Львове городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отложила перевод учебных заведений на дистанционное обучение. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает издание Depo.Львов.

Как сообщил глава Львова Андрей Садовый, город будет мониторить ситуацию в школах до четверга, 11 марта, после чего, вероятно, пересмотрит решение о дистанционном обучении.

“Теперь же каждая школа самостоятельно может принимать решение о переходе на дистанционное обучение, если в школе будет много больных Covid-19”, - заявил Садовый.

Также Андрей Садовый уточнил, что о закрытии садов речи пока не идет.

На сегодня Львовская область находится в оранжевой зоне по коронавирусу. По состоянию на 9 марта, во Львовской области на коронавирус заболели более 83 тыс. жителей, из которых 2,3 тыс. - умерли, 71,2 тыс. - вылечились.

Напомним, в Виннице все школы, кроме детсадов, перевели на дистанционное обучение с 3 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet