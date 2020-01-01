На Закарпатье ситуация с коронавирусом становится критической

Третья волна коронавирусной инфекции отличается от первых двух тем, что сейчас в больницы поступают более тяжелые пациенты, сообщают медики.

Пациенты поступают в очень тяжелом состоянии и не всех удается спасти Скриншот из видео

В Закарпатской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Больницы переполнены и у большинства пациентов - тяжелое течение COVID-19. Об этом заявил главный врач центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, третья волна коронавируса на Закарпатье намного сложнее двух предыдущих.

"Ситуация очень критическая. Очень много поступило тяжелых больных. Первая и вторая волна коронавируса была мягче. Третья волна слишком сложная", - отметил медик.

Он добавил, что в центральной городской клинической больнице Ужгорода уже переоборудовали для больных с коронавирусом пять отделений и мест снова не хватает.

Курах отметил. Что пациенты поступают в очень тяжелом состоянии и не всех удается спасти.

"У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает. За эту ночь к нам поступило 8 больных, к сожалению, шестерым не смогли помочь. Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных в возрасте, имеют онкологию и сахарный диабет", - сообщил Иван Курах.

Напомним, на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщениеиз-за внесения области в "красную зону" карантина. Укрзализныця открывает несколько специальных рейсов.

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