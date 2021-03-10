В Николаеве мужчина избил женщину-водителя троллейбуса

Водитель общественного транспорта получила многочисленные удары кулаками по голове и руке.

Незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок Свідок.Info

В Николаеве на конечной остановке троллейбуса - неизвестный мужчина забежал в салон транспорта и избил женщину-водителя, после чего сел в свой автомобиль и скрылся. Об этом во вторник, 9 марта сообщает местное издание Свідок.Info.

Сообщается, что инцидент произошел утром в микрорайоне Северный. Женщина получила многочисленные удары кулаками по голове и руке. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Отмечается, что очевидцы успели сфотографировать автомобиль и мужчину. Сейчас его разыскивают.

Также издание пишет, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок. Так, на одной из остановок в троллейбус зашла женщина и подошла к водителю оплатить проезд, якобы протянув сильно поврежденную купюру номиналом пять гривен. Когда же водитель отказалась ее принимать и попросила поискать другие деньги, пассажирка передала ей 50-ку.

"Водитель передала сдачу и билет, на что женщина возмутилась, ударила по кисти водителя и деньги разлетелись. Она начала кричать: "Тебя уволят, ты без маски” несмотря на то, что водитель была в маске. При этом пассажирка все же прокомпостировала билет и позже вышла на Мельничной", - рассказали местные журналисты.

В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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