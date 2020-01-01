Офицер организовал среди военнослужащих продажу наркотиков

Старшего лейтенанта задержали 8 марта на сбыте более 10 граммов порошкообразного вещества.

Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона

Во Львовской области офицер ВСУ продавал амфетамин военнослужащим Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона

Во Львовской области правоохранители задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных Сил Украины. Об этом во вторник, 9 марта, информирует пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина за 1 грамм которого он выручал 400 грн. Задержан военнослужащий 8 марта 2021 г. при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества. Денежные средства - 4 тыс грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киев поставляли кокаин в детских игрушках. Львовянин, ранее работавший в правоохранительных органах, организовал схему сбыта наркотика, отправляя из Львова в Киев оптовые партии частными службами такси.

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