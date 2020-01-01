Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам в ОРДЛО – Кравчук

Эксперты МАГАТЭ с 2014 года не имеют доступа к шахтам на территории оккупированной Донетчины, где в советское время проводились ядерные испытания.

Это может стать большой трагедией для региона - Кравчук leonid-kravchuk.com.ua

Представители ОРДЛО не предоставляют допуск к ядерным объектам на оккупированной части Донбасса специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук на телеканале Дом.

"Есть колоссальная проблема - радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", - заявил Кравчук.

Он добавил, что по данному вопросу общался с представителями РФ, которые заявляли, что это не их проблемы и предлагали общаться с местной "властью".

"А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", - отметил Леонид Кравчук.

В перечне МАГАТЭ есть как минимум три ядерных объекта на оккупированной части Донбасса, которые должно проинспектировать специалисты агентства. Это шахта Юнком у Енакиево, медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.

Кравчук озвучил способ защитить Украину

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что в ОРДЛО блокируют урегулирование ситуации на Донбассе. Ситуация вдоль линии фронта остается напряженной, нарушается режим прекращения огня, есть раненые и погибшие.

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