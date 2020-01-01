Главное 9 марта: Обострение пандемии и возрождение сел

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине заявили о третьем пике коронавируса, правительство готовится развивать село. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Выросло количество госпитализированных украинцев с Covid-19

За прошедшую неделю в Украине заразилось на порядка 10 тыс. чел. больше, чем неделей ранее. По данным главы МОЗ Максима Степанова, началась третья волна коронавируса. Также, по его словам, растет число госпитализаций Covid-пациентов. Минздрав проводит больше тестирований, на прошлой неделе было сделано 373,5 тыс. ПЦР и экспресс-тестов.

В Украине начали восстанавливать села по программе Новое село

Президент страны отметил, что села, предположительно, помогут возрождать спонсоры или предприниматели. Для сел разрабатывают экономическую программу, проект развития агропромышленного сектора, направленный на поддержку малых фермерских хозяйств, а также программу по животноводству. По каждому селу готовят 1,6 тыс. инфраструктурных проектов.

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Мирный план по Донбассу ожидает утверждения РФ, - ОП

Украина, Германия и Франция вместе подготовили план возвращения мира на Донбасс, но Россия его пока не одобрила. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак. Он добавил, что отказ принимать этот план будет свидетельствовать о том, что Москва не желает прекращать войну.

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Зарубежных послов ознакомили с отрывками Крымской хартии

Диппредставителям иностранных государств представили элементы Крымской хартии, которую намерены принять по итогам саммита Крымской платформы. В МИД ждут, что еще предложат добавить послы. Консультации проходят с десятками стран, каждая может сама наметить себе план участия в Крымской платформе.

Властям на местах позволят устанавливать рабочий график самостоятельно

Из-за намерений ВР упразднить переход на зимнее и летнее время законом будет предусмотрен гибкий рабочий график. Начало и конец рабочего дня будут определять органы местного самоуправления.

Напомним, ранее мы также писали, что Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

