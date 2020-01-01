В ООС сепаратисты за сутки 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Потерь и боевых ранений на фронте не зафиксировано.

За минувшие сутки, 9 марта, в зоне боевых действий боевики 21 раз нарушили режим перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки, Песков, Новозвановки, Золотого-4 и Опытного. При этом враг пустил в ход запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В пригороде Авдеевки, а также у поселков Лебединское и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских локаций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Близ поселка Троицкое, а также населенных пунктов Пищевик и Зализное боевики вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также было замечено обустройство сепаратистами инженерных позиций в сторону поселка Троицкое.

Защитники открывали огонь в ответ на удары противника. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ за сутки не было. Украинская сторона сообщила о нарушениях врага ОБСЕ.

Утром 10 марта обстрелов в зоне ООС не задокументировано. Военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе сержанту ВСУ дали 15 лет за убийство.

