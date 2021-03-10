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Минкульт рассказал, как Украина будет бороться с фейками РФ

Комментариев: 3
В стране хотят создать специальный музей пропаганды.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Украина планирует выставлять примеры российской пропаганды в специальном музее.

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Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает Украина 24.

По словам главы Минкульта, это будет онлайн-пространство. С его помощью граждан будут просвещать относительно вбросов от РФ и рассказывать, как они работают. Чиновник уточнил, что это только первый шаг масштабной кампании по борьбе с фейками.

По данным министра, в перспективе будет создан Центр противодействия дезинформации. Начало реализации этого проекта анонсируют в скором времени.

Это только маленький кирпичик большого международного центра, который должен появиться в Украине. Мы будем ориентироваться на страны Балтики, Финляндию и Чехию, где уже есть подобные центры, - отметил Ткаченко.

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Глава Минкульта уточнил, что это будет центр, скорее, просветительского характера. Планируется, что он позволит разоблачать и показывать, что такое фейки, и давать понятие гражданам о том, в какой среде они находятся.

Напомним, ранее мы также писали, что работницу “Укрпочты“ уволили за русский язык и хамство.

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Теги: фейки, пропаганда, Ткаченко, Минкульт, Россия
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Комментариев (3)
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skh    10.03.2021, 10:00
Оценка:  0
skh
музей пропаганды - вот же дебилы, вы рабочие места создайте что б у людей перспектива была в жизни и тогда никакая пропаганда не страшна.
Vixerunt    10.03.2021, 10:29
Оценка:  -2
Vixerunt
так чего ж в твоей рф ничего не создают, а людям всё заменила пропаганда.
skh    10.03.2021, 10:49
Оценка:  0
skh
так чего же ты вякаешь из своей канады выдавая себя за украинца.
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