Минкульт рассказал, как Украина будет бороться с фейками РФ

В стране хотят создать специальный музей пропаганды.

Украина планирует выставлять примеры российской пропаганды в специальном музее.

Читай также: Украинские фейки о COVID настораживают даже ООН

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает Украина 24.

По словам главы Минкульта, это будет онлайн-пространство. С его помощью граждан будут просвещать относительно вбросов от РФ и рассказывать, как они работают. Чиновник уточнил, что это только первый шаг масштабной кампании по борьбе с фейками.

По данным министра, в перспективе будет создан Центр противодействия дезинформации. Начало реализации этого проекта анонсируют в скором времени.

Это только маленький кирпичик большого международного центра, который должен появиться в Украине. Мы будем ориентироваться на страны Балтики, Финляндию и Чехию, где уже есть подобные центры, - отметил Ткаченко.

Читай также: Украинским школьникам будут преподавать “информационную гигиену“

Глава Минкульта уточнил, что это будет центр, скорее, просветительского характера. Планируется, что он позволит разоблачать и показывать, что такое фейки, и давать понятие гражданам о том, в какой среде они находятся.

Напомним, ранее мы также писали, что работницу “Укрпочты“ уволили за русский язык и хамство.

