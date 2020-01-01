На Львовщине пьяный водитель обстрелял патрульных

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности.

На Львовщине пьяный водитель после погони обстрелял патрульных полицейских. Таким образом мужчина требовал, чтобы ему разрешили убежать после нарушения правил дорожного движения. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющимся данным, инцидент произошел во вторник, 9 марта. На трассе Киев-Чоп патрульные заметили водителя иномарки, который проехал на красный свет через железнодорожный переезд. Мужчину попросили остановиться, но он попытался сбежать.

Во время погони водитель врезался в забор остановки, а после поехал в поле и застрял в болоте.

“Он вышел из автомобиля, взяв с собой, вероятно, ружье и начал угрожать, что будет стрелять, если ему не позволят убежать“, – сообщает пресс-служба.

Совершая попытку побега, обвиняемый все же стал стрелять: вверх и в направлении полиции. В ответ правоохранители использовали табельное оружие.

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В конечном итоге водителя удалось догнать и задержать. В результате перестрелки никто не пострадал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное производство по статье “покушение на убийство работника правоохранительных органов“. Мужчине грозит от 9-15 лет тюрьмы до пожизненного срока. Как отметили в пресс-службе, ранее подозреваемый два раза привлекался к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что во Львовской области офицер ВСУ организовал среди военнослужащих продажу наркотиков.