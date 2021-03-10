Сепаратистов пытаются включить в контактную группу, рассказал политик.

Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что РФ пытается навязать Украине диалог с сепаратистами. Страна готова работать, но переговоров с сепаратистами вести не будет. Как блокируется работа ТКГ, политик объяснил на дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год“, передает “Укринформ“.

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Так, по словам Ермака, работа ТКГ заблокирована не потому, что делегации не проводят встречи. Конференции проходят каждые две недели, а украинская сторона готова работать постоянно.

“Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог по включению сепаратистов, которые приглашены, но не являются стороной ТКГ“, – объяснил глава Офиса президента.

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Он также добавил, что Украина не будет вести переговоры с боевиками. Украинская сторона в ТКГ выступает против того, чтобы сепаратисты вошли в Группу.

Вместо боевиков стороной должна быть РФ, и все партнеры должны напомнить государству об этом, подытожил Ермак.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить отношения с РФ из-за агрессии против Украины.