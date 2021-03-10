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Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ

Комментариев: 8
Сепаратистов пытаются включить в контактную группу, рассказал политик.
Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ
Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ
УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что РФ пытается навязать Украине диалог с сепаратистами. Страна готова работать, но переговоров с сепаратистами вести не будет. Как блокируется работа ТКГ, политик объяснил на дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год“, передает “Укринформ“.

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Так, по словам Ермака, работа ТКГ заблокирована не потому, что делегации не проводят встречи. Конференции проходят каждые две недели, а украинская сторона готова работать постоянно.

“Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог по включению сепаратистов, которые приглашены, но не являются стороной ТКГ“, – объяснил глава Офиса президента.

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Он также добавил, что Украина не будет вести переговоры с боевиками. Украинская сторона в ТКГ выступает против того, чтобы сепаратисты вошли в Группу.

Вместо боевиков стороной должна быть РФ, и все партнеры должны напомнить государству об этом, подытожил Ермак.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить отношения с РФ из-за агрессии против Украины.

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Теги: Офис президента, ТКГ, Андрей Ермак, переговоры, Россия, РФ
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Комментариев (9)
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ziza1111    10.03.2021, 11:51
Оценка:  -2
ziza1111
Ця Мокша дуже бажає бачити іншу державу стороною конфлікту але не бажає чути що конфлікт у середині країни й працювати потрібно у себе і не переводити на когось своі недоліуи.
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:03
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Нова кацапська бота, ти вважаєш що сама розумна? Тільки рашисти й їх посіпаки "вважають" що в Україні "внутрішній конфлікт"! Ти хто з чих?
WTF2wtf    10.03.2021, 12:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
Украина не пытается вплести Монголию, как "сторону конфликта" ...
Украина говорит конкретно о российских оккупантах, захвативших в 2014-м два региона Украины (Крым и Донбасс).

... и тупой срач штатного быдла оккупантов из раши никак не меняет реальности - россия продолжает вести эту путинскую войну
skh    10.03.2021, 11:38
Оценка:  -3
skh
Если бы РФ запрещала диалог с ЛДНР, то Ермак с удовольствием объяснил бы, как РФ препятствует этому диалогу.
Vixerunt    10.03.2021, 11:53
Оценка:  +1
Vixerunt
никто с террористами из клоаки днр на прямую общаться не будет.
Olshankin    10.03.2021, 12:17
Оценка:  -5
Olshankin
У террористов свои республики, а с поддержкой парашки они будут существовать десятки лет.
Olshankin    10.03.2021, 12:19
Оценка:  -5
Olshankin
и тогда это станут совсем не украинские республики
WTF2wtf    10.03.2021, 12:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
BabaYul,
ты чего без юбки снова???
И так всем понятно, что российские оккупанты могут мешать и дальше оккупированный Донбасс с грязью и кровью силами россии и за счет россии
Olshankin    10.03.2021, 12:37
Оценка:  0
Olshankin
Почему не поставило мне 23 минуса? Госдеп лишит зарплаты.
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