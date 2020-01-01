На Харьковщине в пункте пропуска горела фура, водителя госпитализировали

Показаны фото и видео с места происшествия.

Грузовик загорелся на таможне под Харьковом kh.dsns.gov.ua

В пункте пропуска Гоптовка таможенного поста Щербаковка на Харьковщине случился взрыв и пожар в грузовом авто.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Харьковской области. Также в сети появились фото и видео с места происшествия.

Уточняется, что загорелась кабина фуры Renault Magnum 2008 года выпуска. На место отправились 4 подразделения спасательной службы на автоцистернах из Харькова и Дергачей.

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Было установлено, что огонь охватил кабину на площади 4 кв.м. и частично тент прицепа на площади 3 кв.м. Водитель 1960-го года рождения получил ожоги рук и головы, его госпитализировали в больницу неотложной помощи.

По данным издания Харьков Life, автомобилист включил газовую горелку, чтобы разогреть еду. Он хотел поесть, пока стоял в очереди на прохождение контроля на территории России, но вдруг горелка взорвалась.

Фура горела в Харьковской области 0:00 / 00:57

Напомним, ранее мы также писали, что в Ровенской области грузовик сбил 22-летнего парня.

