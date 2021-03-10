МИД ответил на требование посла Израиля по стадиону Шухевича в Тернополе
Украинское министерство иностранных дел заявило, что вопрос национальной памяти украинского народа является одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссиями об исторических личностях должны заниматься историки. Об этом в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.
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Так Министерство иностранных дел Украины отреагировало на требование посла Израиля отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.
“Дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот“, - написал Николенко.
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Напомним, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича“. 9 марта посол Израиля в Украине Джоэл Лион осудил это решение и потребовал его отменить.
Ранее Джоэль Лион осудил марш, посвященный годовщине дня рождения Степана Бандеры, который состоялся 1 января 2021 года в Киеве.