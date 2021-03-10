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МИД ответил на требование посла Израиля по стадиону Шухевича в Тернополе

Комментариев: 9
В ведомстве считают, что дискуссии об исторических личностях – дело историков.
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион
facebook.com/IsraelinUkraine/

Украинское министерство иностранных дел заявило, что вопрос национальной памяти украинского народа является одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссиями об исторических личностях должны заниматься историки. Об этом в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.

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Так Министерство иностранных дел Украины отреагировало на требование посла Израиля отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

“Дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот“, - написал Николенко.

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Напомним, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича“. 9 марта посол Израиля в Украине Джоэл Лион осудил это решение и потребовал его отменить.

Ранее Джоэль Лион осудил марш, посвященный годовщине дня рождения Степана Бандеры, который состоялся 1 января 2021 года в Киеве.

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Теги: МИД Украины, посол, Израиль, стадион, Тернополь, Шухевич
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Комментариев (9)
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Woodbrother    10.03.2021, 12:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Пора этого посла послать домой нафиг. Посол-ватник это отвратительно.
Sergey Sergeevic    10.03.2021, 12:00
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
так и про СССР должны дискутировать историки...
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:05
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Не про ССcР, а про личностей в нем. А после и судьи!
ВосставшийИзБана    10.03.2021, 12:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Про 150 000 евреев в армии Гитлера тоже поговорить можно.
птицелов    10.03.2021, 11:56
Оценка:  +1
птицелов
ти диви диктують вони!)))
ВосставшийИзБана    10.03.2021, 11:42
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Все правильно ответили.
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:03
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
И много по мнению посла Шухевич евреев замучил?
ВосставшийИзБана    10.03.2021, 12:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я писал про наш МИД. А про евреев - это отдельный разговор. Особенно про религиозных.
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:23
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
ВосставшийИзБана Надеюсь что в Умани последуют примеру Тернополя!
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