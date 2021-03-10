Жителей ОРДЛО заставляют подавать в суд на Украину – Минюст

Оккупированные районы Донбасса генерируют непропорционально много жалоб в ЕСПЧ.

На рассмотрение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в настоящее время подано около 10,5 тысяч заявлений против Украины. При этом около 6 тысяч из них были поданы жителями оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью изданию “Буквы“ заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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Чиновник отметил, что жалобы с Донбасса с Украиной не обсуждались, поэтому украинские власти могут лишь догадываться об их содержании. При этом огромное число жалоб именно из ОРДЛО вызывает подозрения.

“Вся Украина сгенерировала 10,5 тысяч жалоб и из них – 7 тысяч это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тысяч жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины“, - рассказал Лищина.

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По словам замглавы Минюста, ЕСПЧ сообщил Украине о содержании только двух заявлений, поданных из ОРДЛО. В первом жалоба касалась выплат украинских пенсий, во втором – разрушения жилья. В обоих случаях не были исчерпаны средства защиты на национальном уровне, поэтому данные жалобы ЕСПЧ рассматривать не будет.

Напомним, ЕСПЧ принял жалобу украинца, чей сын погиб на Донбассе. Мужчина просит суд официально признать нарушение Россией основополагающих прав человека.