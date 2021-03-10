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Суд подтвердил обвинения Дубинского против Рожковой

Комментариев: 3
Катерина Рожкова
Катерина Рожкова
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В интервью «Новому времени» заместитель главы НБУ Катерина Рожкова подтвердила, что проиграла суд народному депутату Александру Дубинскому. На уточняющий вопрос журналиста она признала: “Буквально на днях мы получили негативное решение по нашему иску. Суть иска была в том, что господин Дубинский обвинял руководство Национального банка в сговоре с собственниками банка Радикал. И суть иска была в том, что мы в общем-то против этого сговора, естественно, там никакого сговора не было. Мы получили пока только резолютивную часть, нет еще полного решения суда об этом”.

Напомним, что Нацбанк требовал опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.
И все это было организовано для того, чтобы выплатить компенсации акционерам из госбюджета. В своем расследовании Александр Дубинский привел пример выведения с рынка Радикал Банка в 2015 году и выплату компенсации в размере 128 млн грн.

По информации издания, в ближайшее время ожидается рассмотрение дела по еще одному скандальному факту деятельности Рожковой. О том, как она в нарушение закона помогла вывести долги Укрзализныци на компанию, близкую компании Валерии Гонтаревой ICU - VR Capital. Дело в том, что эта компания со скидкой в 30% выкупила долг Укрзализныци перед российским Проминвестбанком, которым руководит гражданский муж Рожковой - Андрей Рожок. Теперь VR Capital накрутила проценты и уже требует с Укрзализныци сумму вдвое большую долга - $300 млн. Мало того, что государственная УЗ потеряла имущество в оккупированном россиянами Крыму и Донбассе,  так ее еще хотят обанкротить пособники россиян - Гонтарева-Рожкова  

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Теги: Рожкова, НБУ, Дубинский
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:15
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Ладно по сути, но когда шестерка КАЛОмойши - Дубинеску обвиняет других в пособничестве рашистам, - это веселит
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:19
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Особенно на фоне заявлений типа: "Катерина Рожкова помогла Коломойскому и Боголюбову вывести ликвидные активы из ПриватБанка и действовала в интересах бывших акционеров ПриватБанка при проведении национализации."
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:21
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
И это от шестерки КАЛОмойского - Дубинского! Как это воспринимать, - будто пчелы в улике поссорились?
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