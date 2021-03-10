Суд подтвердил обвинения Дубинского против Рожковой

В интервью «Новому времени» заместитель главы НБУ Катерина Рожкова подтвердила, что проиграла суд народному депутату Александру Дубинскому. На уточняющий вопрос журналиста она признала: “Буквально на днях мы получили негативное решение по нашему иску. Суть иска была в том, что господин Дубинский обвинял руководство Национального банка в сговоре с собственниками банка Радикал. И суть иска была в том, что мы в общем-то против этого сговора, естественно, там никакого сговора не было. Мы получили пока только резолютивную часть, нет еще полного решения суда об этом”.

Напомним, что Нацбанк требовал опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

И все это было организовано для того, чтобы выплатить компенсации акционерам из госбюджета. В своем расследовании Александр Дубинский привел пример выведения с рынка Радикал Банка в 2015 году и выплату компенсации в размере 128 млн грн.

По информации издания, в ближайшее время ожидается рассмотрение дела по еще одному скандальному факту деятельности Рожковой. О том, как она в нарушение закона помогла вывести долги Укрзализныци на компанию, близкую компании Валерии Гонтаревой ICU - VR Capital. Дело в том, что эта компания со скидкой в 30% выкупила долг Укрзализныци перед российским Проминвестбанком, которым руководит гражданский муж Рожковой - Андрей Рожок. Теперь VR Capital накрутила проценты и уже требует с Укрзализныци сумму вдвое большую долга - $300 млн. Мало того, что государственная УЗ потеряла имущество в оккупированном россиянами Крыму и Донбассе, так ее еще хотят обанкротить пособники россиян - Гонтарева-Рожкова