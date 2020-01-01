Справка о COVID-вакцинации для туристов будет бесплатной, - Ляшко

Документ будут выдавать после двукратного введения вакцины.

Украинцам будут бесплатно выдавать международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы, если такое требование введет какая-нибудь страна. Такое заявление в комментарии “РБК-Украина“ сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины.

Ляшко отметил, что Украина не внедряет ковид-паспортов, хотя в Европе эта идея активно обсуждается. Существует международное свидетельство о вакцинации, которое и будут получать привитые от коронавируса украинцы.

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Ранее Ляшко сообщил, что министерство здравоохранения Украины изучает возможность ведения ковид-паспортов. Их могут ввести, если будет гарантия, что вакцинированный человек не может заражать других людей.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса началась 24 февраля 2021 года. На данный момент прививку получили уже 23 510 украинцев.