Рожкова отказалась передавать дела по банковскому надзору Ярославу Матузке. Об этом она рассказала в интервью НВ. “Ничего. Если вы спрашиваете, были ли какие-то коммуникации между мной и Ярославом о передаче дел - ничего не было“.

Напомним, что в сентябре прошлого года Совет НБУ объявил выговор зампредам правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, после чего у Рожковой отняли часть полномочий. В декабре банковский надзор вместо Рожковой возглавил Ярослав Матузка. Против Рожковой открыто больше десяти уголовных дел, в частности о выведении денег вкладчиков из Платинум Банка, которым она руководила до НБУ.

Фонд гарантирования вкладов потребовал персонально от Рожковой вернуть 1,5 млрд грн, которые привели к банкротству Платинум банка. Катерина Рожкова уже руководя надзором, также удерживала два года Платинум банк от введения временной администрации, несмотря на нарушение им нормативов. Также финансовый эксперт Сергей Лямец недавно выяснил, что Катерина Рожкова помогла Коломойскому и Боголюбову вывести ликвидные активы из ПриватБанка и действовала в интересах бывших акционеров ПриватБанка при проведении национализации.