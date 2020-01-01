Мужчина выдумал преступление, чтобы прокатиться в машине копов
В Борисполе мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы воспользоваться полицейским авто и бесплатно доехать домой. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
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Инцидент произошел накануне вечером. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что избил свою мать, а также указал свое местонахождение.
Прибыв на вызов, патрульные сразу заметили явные признаки опьянения у заявителя, который вновь подтвердил историю о семейной драке и указал на дом, где они якобы проживают. Однако двери были заперты, а на стук никто не отвечал.
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Тогда патрульные связались с сестрой заявителя, которая и рассказала, что ее брат и их мать в действительности проживают в селе Старица.
В итоге выяснилось, что мужчина не совершал домашнего насилия, а полицию он вызвал, чтобы его подвезли домой. Полицейские вынесли соответствующий админматериал – постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КоАП.
Напомним, житель Черниговской области “убил“ человека, чтобы у его дома убрали снег. На мужчину составили админпротокол за ложный вызов специальных служб, ему грозит штраф в размере от 51 до 119 гривен.