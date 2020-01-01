В Запорожской области взорвалась высотка, погибли люди

Погибло двое мужчин, еще одна женщина пострадала.

В Бердянске на Запорожье 10 марта произошел взрыв в девятиэтажке на ул. Волонтеров, 156.

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Об этом сообщает местное издание Бердянск24 со ссылкой на ГСЧС. Также показаны фото с места происшествия.

Уточняется, что взорвался неустановленный предмет в квартире на 7 этаже. В результате ЧП погибли 50-летний и 60-летний мужчины.

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Также пострадала женщина 1971 года рождения. Ее госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

На место выехали экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства выясняются, ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали, что врачу, которая погибла в Запорожье, присвоили звание Героя Украины.

