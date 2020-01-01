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В Одесской области трое школьников угрожали взорвать школу

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"Телефонных террористов" установили за несколько дней.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pg/UA.KyivPolice/

В Одесской области трое ребят 15, 14 и 11 лет позвонили директору школы в Розквитовской громаде в Березовском районе и сообщили, что в учебном заведении якобы заложена бомба. Об этом проинформировала Нацполиция в Одесской области.

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На место происшествия немедленно направили полицейских, взрывотехников. Учебный процесс к тому времени уже закончился, поэтому детей в школе не было. Взрывоопасные вещества или предметы в школе и на прилегающей к ней территории не обнаружили.

Правоохранители установили “телефонных террористов“ за несколько дней. Дети рассказали, что таким образом они развлекались.

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Со школьниками провели профилактическу беседу. В отношении их родителей составлены протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Ранее стало известно, что в Днепре ложное сообщение о минировании школы сделала ученица 3-го класса. В присутствии родителей и психолога она сказала, что это была шутка.

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Теги: Одесская область, школа, минирование, ложное минирование, школьники
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